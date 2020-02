Previsão para o fim de semana de Carnaval é de chuva em SP e RJ

A passagem de uma frente fria na região Sudeste deixará o tempo instável em São Paulo e no Rio de Janeiro e deve causar pancadas de chuva durante o fim de semana do Carnaval. As informações são do site Climatempo.

A chuva mais volumosa em São Paulo deve ocorrer na manhã e tarde desta sexta-feira, 21. Durante os desfiles no Sambódromo do Anhembi, a chance de chover é grande, mas com intensidade fraca e moderada. A previsão também aponta chuva durante toda a madrugada de sábado. O tempo na capital paulista deve ficar nublado durante o domingo, com baixa temperatura. Na segunda-feira 24, as áreas de instabilidade ganham força e deve chover em todo o litoral, no interior e na Grande São Paulo. Na terça-feira, a instabilidade diminui e os períodos de sol aumentam.

No Rio de Janeiro, a chegada da frente fria deixa a região em alerta, com risco de temporais. Durante a tarde e a noite desta sexta, há alerta para chuva forte, raios e ventania. Na noite do domingo, durante o primeiro dia de desfile das escolas de samba, na Marquês de Sapucaí, é grande a chance de chuva moderada e fraca – o risco de chuviscos permanece para a segunda-feira. Os períodos de sol voltarão a ocorrer na segunda e na terça-feira, com aumento da temperatura. No entanto, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento. O Climatempo ainda alerta para a possibilidade de ressaca no mar no domingo.

Nordeste

No Nordeste, as condições para chuva diminuem com o enfraquecimento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre a região. Durante os dias oficiais do Carnaval, os períodos com sol forte aumentam, mas as pancadas de chuva ainda podem ocorrer em quase todas as áreas do interior e do litoral do Nordeste. No sábado 22, não chove em Sergipe, em Alagoas e no litoral norte da Bahia. Em João Pessoa, Recife e Salvador, a previsão é de sol e chuva a qualquer hora. Em Fortaleza, Teresina e São Luís, por outro lado, há risco de raios.

Publicidade

No domingo 23, uma frente fria deve atingir a Bahia, mas todas as outras regiões do Nordeste terão períodos com sol mais fortes do que no sábado. Entre segunda e terça-feira, não há previsão de chuva para Salvador, o nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas.