Previsão do tempo: frente fria encerra veranico e traz inverno de volta

Os serviços meteorológicos alertam: uma forte frente fria está prevista para o fim de julho, encerrando um ciclo de dias quentes — também conhecido como veranico — e trazendo de volta o inverno. No entanto, ainda teremos dias quentes pela frente.

O período de calor no meio do inverno é resultado do que os meteorologistas chamam de bloqueio atmosférico. Esse fenômeno faz com que a massa quente sobre o Brasil fique estacionada, produzindo aumento de temperatura.

De acordo com as previsões, a frente fria que se aproxima deve enfraquecer o efeito desse processo. Até que se complete, no entanto, as temperaturas continuarão aumentando na parte da tarde. Portanto, mesmo com o fim do veranico, a sensação de calor ainda estará presente em várias regiões.

A frente fria deve entrar no país pelo Rio Grande do Sul no dia 28, para se deslocar, nos próximos dias, em direção às outras regiões brasileiras. A chuva que vem a reboque se concentrará principalmente nos estados do sul. No sudeste, os efeitos serão sentidos no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e parte sul do Espírito Santo.

A massa de ar frio deve fechar julho e abrir agosto com dias mais frios do inverno. As previsões indicam que as temperaturas mínimas deverão cair muito, especialmente nas regiões sul e sudeste do país. Isso marcará um retorno às condições climáticas típicas do inverno, com noites e madrugadas mais frias e a possibilidade de geadas em áreas mais altas e serranas.