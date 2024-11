Prefeitura do Rio terá R$ 1 bi em recursos federais para obras de contenção contra enchentes

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, na manhã desta segunda-feira, 4, um plano de investimentos em obras para conter inundações. Diante de uma série de enchentes em bairros da cidade nos últimos anos, serão feitas obras com recursos federais e municipais que, juntos, somam cerca de 1,5 bilhão de reais. O montante inclui intervenções que já estão sendo feitas em alguns pontos, como o Bairro Maravilha, e outras planejadas para as zonas Oeste e Norte da capital carioca.

As medidas foram apresentadas durante anúncio feito pelo prefeito Eduardo Paes, junto a secretários. Em 2023, o Rio teve o mês de outubro mais chuvoso da série histórica. O mês de novembro daquele ano apresentou a maior temperatura máxima monitorada pelo Alerta Rio, de 43,8ºC, enquanto dezembro do ano passado foi o segundo mais seco da cidade. Janeiro deste ano, por outro lado, foi o mais chuvoso da série histórica para o mês.

Para o verão que se aproxima, a Prefeitura do Rio espera maior probabilidade de chuva acima da média local, embora as temperaturas devam permanecer dentro do esperado. Nos últimos quatro anos, segundo o Executivo Municipal, foram investidos ao todo 3,3 bilhões de reais para lidar com o cenário de efeitos climáticos adversos. Dentre os recursos que serão usados nesta nova ação, cerca de 1 bilhão de reais são federais.

Para as próximas semanas, o planejamento é realizar obras de infraestrutura em quatro bairros, para corrigir problemas históricos de inundações. “Essas quatro intervenções são em áreas da cidade que permanecem críticas. Bacia do Rio Acari, Jardim Maravilha, Realengo e ainda alguma área da Tijuca, apesar das intervenções nos últimos anos, que melhoraram muito (os alagamentos), mas essas áreas ainda não estão livres desses problemas caso aconteça um grande acumulado de chuvas nesse período de verão”, destacou o prefeito.

“Rio Acari e Jardim Maravilha ainda serão áreas críticas nesse Verão e, provavelmente, ainda serão por dois ou três verões, mas a boa notícia é que as obras já começaram e os recursos estão viabilizados pelo Governo Federal. Realengo não é o mesmo drama dos outros dois, mas também já conseguimos viabilizar os recursos para obras. E vamos iniciar mais um conjunto de intervenções na Bacia do Canal do Mangue na Grande Tijuca. São todas intervenções muito caras, assim priorizamos os recursos do PAC, do Governo Federal, para o Rio Acari, Jardim Maravilha, Realengo e Canal do Mangue”, completou o prefeito.