Prefeito aposta em “cão-robô” como arma eleitoral

Pré-candidato à reeleição, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), anunciou a aquisição de um cão-robô para ajudar as forças de segurança da cidade a monitorar criminosos e a localizar drogas e armas em áreas de difícil acesso na região.

Manga alardeou a chegada do robô nas redes sociais e deve explorar esse tema na campanha eleitoral como um de seus feitos na gestão para manter a segurança da cidade. Ele é apontado como favorito nas pesquisas. No levantamento divulgado no mês passado pelo Instituto Paraná Pesquisas, o prefeito aparecia com 72,8% das intenções de voto.

O robô foi batizado de “Rambo” em alusão ao personagem do filme eternizado por Sylvester Stallone. O equipamento foi fruto de uma parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada e, segundo Manga, sem custo algum para os cofres municipais. “O robô vai atuar no monitoramento ao redor das escolas, ajudar a localizar armas ou drogas escondidas, além de contribuir com a Defesa Civil”, disse o prefeito.

Devido ao seu tamanho, o robô também será capaz de acessar lugares com a estrutura comprometida, poupando agentes da Defesa Civil de riscos de sofrer eventuais acidentes. “Rambo” é equipado com câmeras capazes de filmar e fotografar, conectadas a uma central de controle. Ele foi fabricado por uma empresa sediada em Sorocaba a partir de tecnologia chinesa.

Segurança pública é prioridade

Segurança pública será uma das principais bandeiras de Manga na campanha. O prefeito pretende ressaltar as conquistas feitas por ele durante o mandato, como a abertura de concurso público para aumentar o efetivo da Guarda Municipal, a troca da frota de viaturas e a construção de um centro integrado de operações.

O município de Sorocaba é considerado uma das cidades estratégicas para o Republicanos. Atualmente, a legenda controla apenas 28 das 645 prefeituras de São Paulo. Uma das prioridades do partido é ampliar esse número, além de manter o controle sobre cidades como Sorocaba.