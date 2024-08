População brasileira começará a cair em 2042, indicam projeções do IBGE

A população brasileira começará a minguar em 2042, após atingir o seu máximo, de 220.425.299 habitantes. A informação faz parte das Projeções de População do IBGE, divulgadas nesta quarta-feira, 22. Em 2070, com a curva decrescente, o total chegará a 199.228.708.

Os dados mostram que a redução do crescimento tem se acelerado, já que em cálculos anteriores a população começaria a diminuir somente em 2048. Contudo, aquela projeção contava com dados do Censo 2010 e esta nova utiliza os dados do Censo 2022.

Hoje o Brasil tem 203 milhões de habitantes. As projeções apresentadas revelam um país que caminha para ter menos gente e que seguirá envelhecendo.

Mulheres com menos filhos

Um dos fatores por trás do fenômeno é o recuo na taxa de fecundidade: de 2000 a 2023, ela passou de 2,32 para 1,57 filho por mulher. Entre os estados, segundo o IBGE, a taxa mais alta foi de Roraima (2,26) e a mais baixa, do Rio de Janeiro (1,39).

As mulheres, cada vez mais presentes no mercado de trabalho, também têm tido filhos mais tarde. A idade média, que era de 25,3 anos em 2000, passou para 27,7 anos em 2020 e deverá chegar a 31,3 anos em 2070. Os dados apontam ainda que o número de nascimentos por ano vem caindo: foram 3,6 milhões em 2000, enquanto em 2022 o total foi de 2,6 milhões. A projeção é que em 2070 seja de 1,5 milhões.

Continua após a publicidade

No mesmo movimento, a taxa de mortalidade infantil recuou de 28,1 para 12,5 óbitos por mil nascidos vivos de 2000 a 2023, sendo que o indicador chegará a 5,8 em 2070.

Envelhecimento da população

O IBGE ao projetar a esperança de vida ao nascer indica que ela chegará a 83,9 anos em 2070. O índice já havia subido de de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023. Nesse mesmo período, a proporção de idosos (60 anos ou mais) na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Em 2070, essa parcela será mais que o dobro da vista hoje, ou 37,8% dos habitantes do país.

A idade média da população, que era de 28,3 anos em 2000, foi para 35,5 anos no ano passado. E deve chegar aos 48,4 anos em 2070.

Desde o Censo de 2022, estas são as primeiras projeções de população divulgadas. Os números orientam políticas públicas das três esferas de governo e permitem ao IBGE atualizar as amostras de suas pesquisas domiciliares, como a PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).