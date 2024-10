Polícia prende funcionária de laboratório envolvido em infecções por HIV

A Delegacia do Consumidor (Decon), órgão ligado à Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu neste domingo, 20, mais uma funcionária ligada ao PCS Saleme, laboratório de Belford Roxo responsável pelos laudos supostamente falsos que levaram à infecção por HIV de pacientes transplantados, de acordo com o portal de notícias G1. Adriana Vargas dos Anjos é coordenadora técnica da empresa.

A prisão faz parte da segunda fase da Operação Verum, realizada neste domingo, que, além da prisão da mulher, cumpriu, oito operações de busca e apreensão, de acordo com a Polícia Civil. A operação foi deflagrada no início da semana pela entidade e já prendeu outros quatro envolvidos ligados ao PCS Saleme: Walter Vieira, sócio e signatário de um dos laudos; Jacqueline Iris Bacellar de Assis, auxiliar administrativa e signatária do segundo laudo; Ivanilson Fernandes dos Santos, responsável pela análise clínica do material que chegava da Central Estadual de Transplantes, e Cleber de Oliveira dos Santos, também analista de materiais colhidos.

Os trabalhos continuam com a análise dos documentos e materiais apreendidos. De acordo com a Decon, as investigações indicam que, com o objetivo de diminuir custos, a análise das amostras feitas pelo laboratório deixaram de ser realizadas diariamente e se tornaram semanais, o que levou a falhas operacionais no controle de qualidade aplicado nos testes.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) desmembrou a operação que investiga as emissões dos laudos e instaurou um novo inquérito para investigar, também, o processo de contratação da empresa, o que será feito junto à Controladoria-Geral do Estado e ao Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil. “A força-tarefa do Governo do Estado visa à rápida elucidação dos fatos e à responsabilização dos envolvidos em caso de constatação de irregularidades”, informou a Polícia Civil em nota divulgada nesta manhã.