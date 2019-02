PM que agrediu mulher com chicote no Ceará é afastado

A Polícia Militar do Ceará identificou e afastou das funções os policiais militares que participaram de uma abordagem na qual uma mulher foi chicoteada no último domingo 3, em Fortaleza. A agressão foi gravada por uma testemunha que estava próxima ao local, na rua do Canal, no bairro Lagamar.

As imagens mostram um dos policiais agredindo com um chicote uma mulher rendida, de joelhos, com as mãos na cabeça e com o rosto voltado para a parede — ela não demonstra qualquer reação. Ao seu lado, um homem sem camisa também está rendido. O segundo PM acompanha a ação do colega.

Em nota, a PM lamentou a conduta dos policiais envolvidos. Segundo a corporação, os documentos que comprovam a ação serão reunidos para constar no Inquérito Policial Militar (IPM) sobre o caso.