PF vai investigar focos de incêndios no país

A Polícia Federal confirmou que vai iniciar as investigações para apurar as circunstâncias das queimadas dos últimos dias no interior de São Paulo. A entidade mobilizou 15 delegacias nas regiões afetadas. “Eu não posso dizer, agora, qual é o ponto inicial. O incêndio não é municipal, nem estadual, é um dano federal que tem de ser investigado”, disse Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) afirmou que se trata de uma situação atípica. “Isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo”, disse.

Atualmente, 46 municípios estão em alerta máximo para incêndios. Destas, 21 têm focos ativos, quatro a mais do que o registrado no último sábado, 24. A área mais atingida é a de Ribeirão Preto, onde as aulas foram canceladas e moradores tiveram de deixar suas casas.

Na tarde deste domingo, 25, dois homens foram presos por provocarem incêndios intencionais no interior do estado paulista. Um deles foi detido em flagrante enquanto ativa fogo em uma mata próxima à região de Batatais.

“Nós temos três situações. Primeiro, uma combinação de estiagem severa, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes, e aí qualquer coisa provoca uma ignição e o espalhamento desses incêndios. Nós tivemos a ação de criminosos. Ontem houve uma prisão em Rio Preto, hoje de manhã uma prisão em Batatais de um criminoso, com passagem pela polícia, ateando fogo”, disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).