Pesquisa Quaest em Fortaleza indica empate numérico; Leitão e Fernandes aparecem com 50%

A última pesquisa Quaest de intenções de voto para Fortaleza (CE) indica um cenário de empate numérico entre os candidatos Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Os candidatos aparecem com 50% dos votos válidos. É a primeira vez que o instituto considera o método de contagem da Justiça Eleitoral, que exclui os votos brancos e nulos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No cenário estimulado, o candidato do PT repetiu os mesmos 44% que havia obtido na pesquisa anterior. Já o candidato do PL subiu de 42% para 44%. Brancos e nulos representam 11%, enquanto os indecisos somam 1%.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Verdes Mares e realizada presencialmente com 1002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 26 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-03187/2024. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.