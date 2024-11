Pesquisa aponta que mais de 60% das pessoas negras sofreram racismo no último ano

Um levantamento feito com 1.012 brasileiros revelou que 61% das pessoas pretas e pardas sofreram algum tipo de discriminação nos últimos doze meses. O estudo Brand Inclusion Index 2024, conduzido pela Kantar Insights, revelou que a maior parte dos casos de racismo acontece em ambiente de trabalho (31%), seguido por locais públicos (26%) e em estabelecimentos de compras (24%).

No que diz respeito à representatividade e inclusão, 86% dos negros consideram importante que as marcas promovam ativamente esses valores. Entre as empresas destacadas positivamente, Natura, Avon e Nike foram mencionadas por retratar a população negra de maneira positiva e se preocupar em oferecer produtos específicos para pessoas não brancas. Contudo, somente 20% dos entrevistados se sentem sempre representados nos meios de comunicação, enquanto 69% afirmaram se reconhecer apenas algumas vezes e 6% nunca se sentem representados.