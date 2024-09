Pesquisa: 8 a cada 10 alunos da Ânima garantem vaga no mercado de trabalho

Uma pesquisa realizada pela Ânima revelou uma alta taxa de empregabilidade entre os alunos formados pelo ecossistema de ensino: mais de 80% dos formandos conseguiram um emprego assim que concluíram a universidade. O levantamento foi feito com os egressos que concluíram graduação entre 2018 e 2022, nas Instituições de ensino superior que fazem parte da companhia. Foram ouvidos mais de 16 mil estudantes formados de em doze estados brasileiros nas modalidades presencial, semipresencial e educação à distância (EAD).

Os cursos presenciais foram os que registraram a maior taxa de empregabilidade após a formatura, com 87% de egressos trabalhando ou ocupados logo após a conclusão do curso –75% estão atuando na sua área de formação e aplicam os conhecimentos adquiridos na graduação. Dois em cada três egressos do modelo presencial realizaram algum tipo de estágio durante a formação, sendo que 42% foram efetivados pelas suas empresas, também do mesmo modelo. Em todas as modalidades, os egressos percebem que o curso os preparou para atuar no mercado de trabalho, com índices a partir de 66%.

“Durante a graduação desenvolvi habilidades que impactam na profissão, como senso crítico, trabalho em equipe e resolução de problemas. O curso permitiu realizar estágios na área durante minha formação. A graduação ensina as principais habilidades e necessidades que o mercado de trabalho valoriza. Fui aprovada no exame da OAB durante a graduação, o que também permitiu iniciar minha trajetória profissional logo após a formatura”, conta Rafaella de Almeida Menezes, que se formou-se em Direito na São Judas, em 2023 e hoje é sócia de um escritório de advocacia sediado em São Paulo.

A profissional destaca também a conexão entre sala de aula e mercado. Um grande passo nessa direção foi a criação das Unidades Curriculares Duais (UCs Duais), em uma iniciativa pioneira do Ecossistema Ânima, na qual os alunos aprendem a resolver problemas do mundo real. “Ao permitir que os estudantes tenham uma experiência prática em situações reais de trabalho, proporcionamos um ambiente de aprendizagem valioso para o desenvolvimento de habilidades profissionais e de networking que farão a diferença na hora que esse profissional chegar ao mercado de trabalho. A pesquisa, em contraste com os dados nacionais, mostra exatamente isso”, afirma Paula Harraca, CEO da Ânima.

Mais de 60% dos participantes da pesquisa responderam que a graduação teve impacto positivo na carreira profissional e o nível de satisfação com a instituição de ensino foi superior a 70%, nas três modalidades.

Qualidade acadêmica

A alta taxa de contratação de egressos Ânima tem uma ligação direta com aa qualidade acadêmica oferecida pela companhia. Segundo o Ministério da Educação (MEC), as instituições de ensino superio que fazem parte da Ânima conquistaram notas 4 e 3 no Índice Geral de Cursos (IGC) referentes a 2021. Mais da metade das instituições, 62%, figuram na faixa 4, considerada zona de excelência pelo governo federal. O IGC avalia a Instituição de Ensino Superior como um todo, desde os cursos de graduação à pós-graduação.

A Ânima é composta por cerca de 387 mil estudantes, distribuídos em dezoito instituições de ensino superior e em mais de 700 polos educacionais por todo o Brasil. Integradas também ao ecossistema estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do Instituto Ânima.