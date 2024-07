Partidos dão largada eleitoral com convenções em pelo menos 12 capitais

O período das convenções partidárias iniciou-se neste sábado, 20, com eventos em pelo menos 12 capitais. As legendas realizam reuniões internas e atos públicos para oficializar os candidatos a prefeito, vice e vereadores que disputarão as eleições municipais de outubro.

O prazo para realização das convenções termina no dia 5 de agosto. Sendo assim, a maioria dos partidos agendou para as próximas semanas. Algumas siglas, porém, se adiantaram e definiram suas candidaturas nas capitais ao longo do dia de hoje. É o caso do PSOL e do PT, que oficializaram a chapa de Guilherme Boulos e Marta Suplicy para a disputa pela prefeitura de São Paulo em um grande ato com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e ex-prefeitos.

Outras onze capitais tiveram convenções neste sábado, veja abaixo:

Maceió (AL)

O PT oficializou a candidatura do ex-vereador Ricardo Barbosa à prefeitura. O nome do vice ainda não foi anunciado.

Recife (PE)

O PSOL confirmou a deputada Dani Portela como candidata à prefeita, com Alice Galbino como vice. A decisão frustra os planos da Rede Sustentabilidade, que tem federação com o partido e havia lançado o nome do deputado Túlio Gadelha.

Teresina (PI)

Cinco partidos realizaram convenções em Teresina neste sábado. O PRD terá o prefeito Dr. Pessoa como candidato à reeleição. O PT lançou Fábio Novo, e o União Brasil, Silvio Mendes. O partido Novo terá Tonny Kerley como candidato a prefeito, e o Mobiliza, Telsírio Alencar.

Continua após a publicidade

Belo Horizonte (MG)

O PSD confirmou a candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição no auditório José Alencar, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O União Brasil deve indicar o nome do vice.

Rio de Janeiro

O PSD também oficializou o prefeito Eduardo Paes como candidato à reeleição no Rio em um evento pequeno, sem a presença de lideranças nacionais. A escolha do vice foi adiada.

Vitória (ES)

O ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas será o candidato do PSDB à prefeitura de Vitória, com o advogado Victor Ricciardioi (União) como vice.

Boa Vista (RR)

O PSOL lançou a candidatura de Lincoln Freire a prefeito de Boa Vista, com Yano Rodrigues (Rede) como vice.

Porto Velho (RO)

A candidatura de Vinicius Miguel pelo PSB foi confirmada, mas o partido não divulgou o nome do vice da chapa.

Continua após a publicidade

Cuaibá (MT)

O Solidariedade realizou convenção neste sábado e não lançou candidato próprio, mas oficializou o apoio ao deputado estadual Eduardo Botelho (União) para a prefeitura da capital.

Campo Grande (MS)

Dois partidos já realizaram convenções na capital do Mato Grosso do Sul. O PT lançou oficialmente a candidatura da deputada federal Camila Jara, com o ex-governador Zeca como vice. Já o Podemos e o Republicanos anunciaram que apoiarão Beto Pereira (PSDB).

Florianópolis (SC)

O ex-senador Dário Berger foi confirmado como candidato do PSDB. Já o Avante anunciou que Rogério Portanova vai disputar a eleição.