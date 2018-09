Para Meirelles, reduzir a informalidade ajuda a combater o contrabando

–

Após anos em queda, a informalidade voltou a crescer na economia brasileira. Desde 2014, os números mantinham o mesmo patamar, quando saiu da casa de 20%, na década anterior, para algo em torno de 16%, segundo dados do Índice da Economia Subterrânea, calculado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO).

No ano passado, entretanto, os negócios conhecidos por “não registrados” foram responsáveis por 16,6% da soma das riquezas produzidas no país. A crise econômica é apontada como a grande responsável pelo avanço da ilegalidade. Tal cenário preocupante vem sendo abordado por candidatos à presidência, como Henrique Meirelles, do MDB. “O país tem de crescer e precisa se formalizar”, afirma.

Confira, a seguir, as propostas de Henrique Meirelles para a segurança pública, disparidade tributária e contrabando: