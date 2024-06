Paes anuncia desapropriação de terreno para estádio do Flamengo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou neste domingo, 23, a desapropriação do terreno do Gasômetro, na zona central da cidade, para a construção do estádio do Flamengo. A medida deve ser publicada no Diário Oficial na segunda-feira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), o prefeito brincou que se trata de “um dos momentos mais tristes” de sua vida, já que ele é torcedor do Vasco. “É o início de um projeto, início de um sonho. Os clubes cariocas têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente o Flamengo é o que tem mais torcedor”, disse.

Paes afirmou ainda que a construção do estádio é importante para a revitalização da região. “Ali vai ser um lugar de entretenimento. Vai ter centro de convenções, já exigi isso. Vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, com o presidente Landim, com os presidentes que vierem, para que a gente possa realizar esse sonho da nação rubro-negra”.

Após o anúncio, o clube divulgou um comunicado parabenizando a prefeitura. “A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo. A diretoria tem plena consciência da importância desta obra tanto para o nosso clube como também para a revitalização de uma das mais tradicionais áreas de nossa cidade”, diz a nota.

“Nosso projeto prevê um enorme investimento financeiro no local, capaz de ajudar na transformação de toda a região do entorno do novo estádio, valorizando em muito a área e entregando para a nossa cidade um novo e moderno espaço, tanto de entretenimento quanto comercial”, acrescenta. O Flamengo também agradeceu o prefeito e o deputado “pela sensibilidade” e pela “visão empreendedora e positiva” em relação ao desenvolvimento econômico e social do Rio.

Continua após a publicidade

https://x.com/eduardopaes/status/1804866800682676309