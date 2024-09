Operação Taurus Aerus combate garimpo ilegal na terra Yanomami

Na última terça-feira, 3, a PF executou quinze de mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva ligados à atuação de grupos que exploram o garimpo ilegal. A Operação Taurus Aerus teve como foco o combate à logística e ao financiamento das organizações criminosas atuantes nas terras indígenas Yanomami nos estados de Rondônia e Roraima.

As ações estão diretamente ligadas à Operação Libertação, permanente e iniciada em fevereiro de 2023, para a repressão ao garimpo ilegal. Nos últimos 18 meses, o governo federal removeu invasores em três áreas vitais do Pará (Alto do Rio Guamá, Apyterewa e Trincheira Bacajá) e uma em Rondônia, na terra indígena Karipuna.

De acordo com a Casa de Governo de Roraima, 26% dos 9,6 milhões de hectares da terra indígena são afetados pela mineração irregular, mas as iniciativas de repressão produziram uma queda de 91,6% em relação a 2022. As operações da PF estão previstas como meta prioritária do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), que planejou a realização de 32 ações até o final de 2026.