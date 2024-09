Operação desarticula rede de policiais militares ligados a milícia no Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou nesta quinta-feira, 26, uma operação contra 17 policiais militares por envolvimento com milícias. A operação, que cumpre 37 mandados de busca e apreensão, é resultado do trabalho do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ. Os policiais são acusados de associação com grupos criminosos na Comunidade Bateau Mouche, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, os policiais atuavam como informantes da milícia, fornecendo informações privilegiadas sobre operações e movimentos na região, além de se envolverem em atividades criminosas como extorsão, comércio ilegal de armas e corrupção. Relatórios de inteligência revelaram diálogos onde os milicianos recebiam instruções detalhadas para evitar erros durante suas incursões na comunidade. Além disso, os agentes também participavam do transporte dos milicianos entre diversas comunidades.

A Justiça Militar determinou a suspensão das funções públicas dos denunciados, assim como do porte de armas. Os mandados estão sendo cumpridos nas residências dos policiais e nos batalhões onde estão lotados, incluindo várias unidades da PM no Rio de Janeiro, como o 41º BPM (Colégio), o 5º BPM (Gamboa) e o Batalhão de Choque (Centro), entre outros.