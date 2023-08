Ônibus com torcedores do Corinthians tomba em MG e deixa sete mortos

Um ônibus levando torcedores do Corinthians capotou na Rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo, 20, no km 525, em Brumadinho, Minas Gerais. Segundo a empresa que administra o trecho, Arteris Fernão Dias, sete pessoas morreram.

“O ônibus adentrou uma curva e chocou-se contra o talude e na sequência tombou”, diz comunicado da concessionária. “A concessionária está atuando no atendimento com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores estão mobilizados no local. Equipe atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros – COBOM, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, perícia e equipe da Polícia Civil.”

O ônibus levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para assistir à partida do clube contra o Cruzeiro, que ocorreu no sábado, no Mineirão.

Nas redes sociais, o Corinthians divulgou nota se solidarizando com a família das vítimas. “O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, diz o texto.