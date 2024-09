Ônibus com time de futebol americano do Coritiba capota e 3 morrem

Um ônibus que transportava o time de futebol americano Coritiba Crocodiles, que se dirigia ao Rio de Janeiro para uma partida contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, capotou na Rodovia Presidente Dutra. O acidente aconteceu na altura do km 225, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro, e causou a morte de três jogadores e deixou 11 feridos. A partida estava marcada para às 14h e foi cancelada. Os dois time divulgaram nota, lamentando o ocorrido.

O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras. As vítimas foram identificadas como Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42, e Daniel Santos, de 44. Todos eram jogadores do Coritiba Crocodiles. O ônibus transportava 43 pessoas, segundo o clube, entre jogadores e comissão técnica.

Das 11 pessoas resgatadas com vida, quatro apresentavam ferimentos moderados, enquanto outras sete sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A CCR Rio SP ainda informou que 29 passageiros estão sendo avaliados no local do acidente, enquanto dois não sofreram ferimentos. Por volta das 13h, o trânsito na rodovia fluía apenas pela faixa da esquerda, gerando um congestionamento de aproximadamente 9 km.

O Coritiba Crocodiles se pronunciou em nota oficial, lamentando o acidente. Confira a íntegra do comunicado do clube:

“É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe, o Coritiba Crocodiles, na manhã deste sábado (21/09), a caminho do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225. No ônibus, que transportava 43 passageiros, foram confirmadas três mortes.

Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias.

A equipe estava a caminho de um importante compromisso contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em partida que aconteceria às 14h no Esporte Clube Anchieta. Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos.

Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas.”

O time Flamengo Imperadores também divulgou nota nas redes sociais, lamentando o acidente e comunicando luto de três dias:

“Com muita tristeza o Flamengo Imperadores vem informar que a equipe do Coritiba Crocodiles, que jogaria a partida de hoje válida pelo Brasileirão de futebol americano, sofreu um acidente com o ônibus na vinda para o Rio de Janeiro.

O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225. No ônibus, que transportava os atletas e comissão técnica, foram confirmados 3 óbitos. Além disso alguns membros da equipe ficaram feridos e foram encaminhados para os hospitais mais próximos.

Estamos concentrando todos os esforços em apoiar os nossos irmãos do Coritiba Crocodiles nesse momento difícil e estamos em contato direto com a diretoria da equipe.

O Flamengo Imperadores decreta luto oficial de 3 dias. 🏈🖤”