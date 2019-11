Óleo chega ao Sudeste: Marinha encontra poluente em praia do ES

Uma semana após o Inpe afirmar que o óleo poderia atingir o litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, fragmentos do material poluente foram encontrados na praia capixaba de Guriri, na cidade de São Mateus. A informação foi divulgada pela Marinha na sexta, 8.

As amostras do material recolhido foram enviadas ao Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, onde foi confirmado que trata-se do mesmo óleo encontrado no litoral do nordeste. Há 30 dias, o estado do Espírito Santo formou um comitê para estruturar um plano de remoção de manchas caso o óleo chegasse.

Servidores e funcionários de vários municípios foram capacitados. Há a possibilidade de instalar barreira de contenção em determinadas localidades, para que o material não entre em rios. Antes de chegar ao Espírito Santo, 409 locais de todos os estados do nordeste já foram afetados pelas manchas de óleo. Ao todo, 95 animais foram encontrados mortos.

A empresa grega Delta Tankers, dona do navio Bouboulina, apontado ontem como responsável pelo vazamento do óleo que atingiu o litoral brasileiro, pode ser condenada a pagar multa de até 50 milhões de reais aos órgãos ambientais brasileiros por crime ambiental.