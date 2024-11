O PT quer reconquistar o ‘pobre de direita’ e a classe média

O Partido dos Trabalhadores e a Fundação Perseu Abramo começaram a promover debates sobre os desafios da legenda para os próximos anos. Foram programados três encontros preparatórios para um grande seminário que será realizado em dezembro, em Brasília. Na pauta das discussões estão a derrota nas eleições municipais e a eleição do novo presidente da sigla.

Para os primeiros encontros, o PT convidou os ex-ministros Renato Janine, da Educação, e Márcia Lopes, do Desenvolvimento Social, o professor de História da USP Lincoln Secco e a vereadora Liana Cirne. Também participaram das discussões José Genoíno, ex-presidente do partido, e Delúbio Soares, o ex-tesoureiro da legenda — ambos condenados no escândalo do mensalão. A corrupção não estava entre os temas debatidos.

Petistas são aconselhados a respeitar o eleitor

O PT quer atrair o voto das populações das periferias que deram uma virada à direita. Renato Janine disse que o caminho para isso é a esquerda respeitar a escolha do eleitor e escutar mais as massas. A ex-ministra Márcia Lopes sugeriu que o PT crie em todos os estados um fórum de vereadores para fortalecer a presença do partido junto às comunidades mais carentes e reconstruir a relação com a sociedade.

O professor Lincoln, por sua vez, aconselhou os petistas a pararem de criticar a classe média, lembrando de um polêmico discurso da socióloga Marilena Chauí nessa direção. Liana Cirne disse que o partido precisa deixar de lado as abstrações que não dialogam com o cotidiano das pessoas. A vereadora afirmou que o eleitor quer soluções concretas e a militância do partido muitas vezes fica perdida em discussões sobre temas fora da realidade.

Diretor da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, Valter Pomar falou em “derrotar” o capital financeiro e o agronegócio, o setor da economia que mais trouxe resultados positivos para sustentar o crescimento do PIB e a aprovação do governo Lula. O PT realiza novo encontro na próxima terça-feira.