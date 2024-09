O apelo do ex-galã Mário Gomes a Jair Bolsonaro e Pablo Marçal

O ator e candidato a vereador no Rio de Janeiro, Mário Gomes (Republicanos), usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 16, para fazer um apelo desesperado a aliados bolsonaristas. O ex-galã foi despejado da mansão onde morava com a família, avaliada em cerca de 20 milhões de reais em um condomínio no bairro da Joatinga, na Zona Oeste da cidade, devido a dívidas trabalhistas. As pendências, que resultaram no leilão do imóvel de frente para o mar por menos de 1 milhão de reais, são relativas a funcionários de uma antiga confecção que teve, no Paraná.

Numa tentativa de chamar a atenção para a sua situação, o ator, que nas eleições de 2022 foi um defensor ferrenho da candidatura à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), clamou por um apoio dos aliados políticos. “Aconteceu uma cena lamentável no seio da minha família. Peço que marquem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, Pablo Marçal, Jair Messias Bolsonaro, Nikolas Ferreira, Marcelo Van Hattem. A gente precisa modificar o que está acontecendo no Brasil, que é um absurdo”, disse de forma enfática.

Mário Gomes já havia usado as redes sociais quando relatou a visita de oficiais de Justiça à mansão onde morava e a execução da ordem de despejo. “Amanhã eu acordo aqui pela manhã com o oficial de Justiça com os arrematadores, pessoas horrorosas, oportunistas. Os advogados levam uma grana para fazer mal a você. Estou emocionalmente bastante abalado. O meu ex-advogado fez toda essa armação. Podia ter pedido falência, obviamente, fiquei dois anos e meio segurando nas costas, mandei embora as pessoas, paguei todo mundo, fiz o melhor que eu podia”, explicou ele, em um vídeo postado no Instagram no último sábado, 14.

Muito abatido, o ex-galã foi flagrado hoje carregando algumas roupas e pertences junto a um caminhão de mudanças. Estava acompanhado da mulher, Raquel, e da filha caçula – tem quatro filhos. Com o despejo, o ator, que nas últimas eleições também testou sua força nas urnas e chegou apenas a suplente do Republicanos na Assembleia Legislativa do Rio, foi morar na casa da primogênita, na Barra da Tijuca.

O despejo do imóvel onde vivia desde o início dos anos 2000 é resultado de uma ação movida por cerca de 80 ex-funcionárias que começou em 2007. O ator também tinha dívidas relativas ao IPTU do imóvel. O último trabalho na TV foi 2018, quando fez uma participação na novela Tempo de amar. Nos últimos tempos, ele tinha uma carrocinha de sanduíches na praia.