“Nunca se tratou de golpe e muito menos de plano de assassinar”, diz Braga Netto

O ex-ministro da Defesa general Walter Braga Netto rebateu neste sábado, 23, as acusações sobre seu envolvimento na trama golpista após as eleições presidenciais de 2022.

No X, antigo Twitter, o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL) divulgou uma nota assinada pela defesa e afirmou que “nunca se tratou de golpe e muito menos de plano de assassinar alguém. Agora parte da imprensa surge com essa tese fantasiosa e absurda de ‘golpe dentro do golpe’. Haja criatividade”.

Indiciado pela Polícia Federal (PF) na última quinta-feira, 21, junto do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 35 aliados no inquérito que apura a tentativa do golpe de Estado, o general disse que manteve lealdade ao capitão.

“Lembra, ainda, que durante o governo passado foi um dos poucos, entre civis e militares, que manteve lealdade ao Presidente Bolsonaro até o final do governo, em dezembro de 2022 e a mantém até os dias atuais, por crença nos mesmos valores e princípios inegociáveis”, diz um trecho do comunicado.

https://x.com/BragaNetto_gen/status/1860337711556513913