Novembro Azul: o que significa o termo e como nasceu a campanha

A campanha ‘Novembro Azul’ teve origem na Austrália, em 2003, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. No Brasil, a campanha foi iniciada em 2011. Estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025 no país, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina, depois apenas do câncer de pele. Cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem em homens a partir dos 65 anos, sendo a idade o principal fator para o tumor. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Incidência maior também nos estados onde o acesso da população aos médicos e às tecnologias diagnósticas são mais fáceis, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Como prevenir o câncer de próstata?

A melhor forma de prevenir o câncer de próstata é a adoção de hábitos saudáveis de vida, como: fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas e não fumar, para evitar o risco de doenças crônicas, dentre elas, o câncer.

A recomendação é que homens a partir dos 45 anos sem fatores de risco procurem um urologista para realizar o exame. No caso daqueles que possuem casos de câncer na família (ou que apresentem processos inflamatórios na próstata), a recomendação é de que os exames comecem a ser realizados aos 40 anos de idade.

Quais são os sintomas do tumor da próstata?

– Vontade frequente de urinar à noite;

– Ardência ou dor ao urinar;

– Sangue na urina ou sêmen;

Como é o tratamento do câncer de próstata?

– Quando o tumor atinge somente a próstata e não se espalha por outras regiões do corpo, pode ser necessário cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante (em algumas situações especiais).

– Quando a doença está localmente avançada, é necessário radioterapia ou cirurgia em combinação com tratamento hormonal têm sido utilizados.

– Quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo, o tratamento mais indicado é a terapia hormonal.