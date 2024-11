Notas da prova de títulos do CNU são divulgadas; saiba como acessar

Giro VEJA - segunda, 4 de novembro

Bolsonaro grava vídeo em apoio a Trump e diz estar inelegível sem crime

O ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em apoio ao candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro ainda se apresentou como um líder brasileiro que está “inelegível sem ter cometido um crime sequer". E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 4, que o pacote de corte de gastos está “adiantado” do ponto de vista técnico e que o anúncio deve sair ainda nesta semana. A reta final das eleições nos EUA e o nervosismo do mercado financeiro brasileiro são destaques do Giro VEJA.