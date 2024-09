Mototaxista que salvou criança após acidente de ônibus ganha homenagem da Câmara do Rio

O mototaxista Diego Mendes, que na última sexta-feira socorreu o menino Davi Giovanni Guimarães, de 8 anos, vítima de um acidente com um ônibus no Rio, foi homenageado nesta quinta-feira, 12, pela Câmara de Vereadores. Diego, que passava pelo local do acidente, em São Cristóvão, não só levou a crianças às pressas para o hospital, como depois conseguiu recuperar o braço de Davi – arrancado com a força do impacto – a tempo de ser reimplantado. Tratado como herói no Legislativo, ele recebeu uma moção que destaca a sua “atitude humanitária e explícita demonstração de desprendimento e amor ao próximo”.

A homenagem foi proposta pelo presidente da Casa, Carlo Caiado (PSD), e acabou assinada por outros 31 parlamentares. Na abertura da sessão plenária, ele foi aplaudido de pé pelos vereadores. “O Diego é um herói. Sua atitude merece todos os nossos aplausos e serve de exemplo do que é cidadania e empatia. Ele salvou o pequeno Davi e tem a eterna gratidão, não só da família, como de todos os cariocas. O Diego é um orgulho da nossa cidade”, disse Caiado.

Pai de duas meninas — Aylla, de 3 anos, e Sofia, de 7 anos —, Diego contou detalhes de como agiu para salvar a vida de Davi. O mototaxista viu o acidente enquanto deixava uma passageira perto da Feira de São Cristóvão. Ao se deparar com o menino gravemente ferido, pediu para a mãe subir com o filho na moto, seguindo com os dois para um hospital particular na região. “Nesse momento, quando o Davi estava na moto, só veio na minha mente a imagem das minhas filhas”, recordou, emocionado, o rapaz, que ainda não reencontrou a criança, ainda internada.

Mas Diego sabe que o menino já perguntou por ele à mãe. “Espero que as pessoas tenham mais empatia pelo outro em momentos de desespero. Eu vi muita gente filmando e registrando o acidente, mas preferi colocar meu celular no bolso e ir ajudar”, afirmou.