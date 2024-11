Moraes revoga parcialmente medida cautelar contra ex-ministro Anderson Torres

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu revogar parcialmente uma medida cautelar que impedia o ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, de deixar sua residência à noite e aos finais de semana.

A publicação aconteceu neste sábado, 23. A defesa de Torres havia feito o pedido em outubro com a justificativa de que a mãe dele, Amélia Gomes da Silva Torres, de 70 anos, necessita de cuidados por estar em estado grave de saúde em decorrência de um câncer incurável.

Na decisão, o ministro do Supremo escreve que a flexibilização da restrição é para que o ex-ministro possa “acompanhar e prestar os cuidados necessários à saúde de sua mãe”. A permissão de deslocamento está limitada à casa da genitora e ao hospital onde ela recebe tratamento.

A decisão tem caráter provisório e Moraes determinou que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal avalie medidas permanentes para o caso. Relatórios semanais de monitoramento deverão ser encaminhados ao STF.

Anderson Torres foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro de 2023 por suposta omissão nos atentados terroristas de 8 de janeiro em Brasília, quando era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em maio do mesmo ano, ele foi solto, responde aos processos em liberdade e cumpre medidas cautelares em casa.