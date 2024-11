Ministério da Agricultura apreende 7 lotes de café impróprios para consumo; veja a lista

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou nesta terça-feira (26), sete novas marcas e lotes de café torrado que foram consideradas impróprias para consumo. Essa desclassificação ocorreu pois foram detectadas matérias estranhas e impurezas acima do permitido para este produto.

Segundo o comunicado do Mapa, “Matérias estranhas são detritos de qualquer natureza, sem relação com o café, tais como grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedras ou torrões. Já as impurezas são elementos provenientes do cafeeiro como cascas e paus”.

Caso o consumidor tenha comprado alguma dessas marcas ou lotes, a orientação do ministério é de interrupção imediata do consumo e de que a pessoa solicite a substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor. Para os que quiserem denunciar, as reclamações podem ser feitas através do canal Fala.BR, informando o estabelecimento e o endereço da compra

Veja a lista de cafés apreendidos pelo Ministério da Agricultura:

MARCA LOTE

CONQUISTA 150324

COOPERBAC 00308

FINO SABOR SUPERIOR FAB 12/01/24

RIO PRETO 365

PEDROSA 08/05/24

CASEIRO MINEIRO 31

CAFÉ PIONEIRO 28FEV2024

Essas apreensões fazem parte do Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal (PNFRAUDE), que é coordenado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.

Veja a nota do Ministério da Agricultura e pecuária na íntegra:

