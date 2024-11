Mega da Virada: Caixa abre apostas para prêmio recorde

Os jogo está aberto: as apostas exclusivas para a Mega da Virada começaram nesta segunda-feira (11), segundo informações da Caixa Econômica Federal. O concurso especial da Mega-Sena promete prêmio recorde de R$ 600 milhões, e deve superar o valor do ano passado (R$ 588,8 milhões). O sorteio será realizado em 31 de dezembro. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso não haja nenhum ganhador na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram cinco números (na segunda faixa de premiação). De acordo com a Caixa, o prêmio total dos ganhadores (considerando todas as faixas) pode superar R$ 1 bilhão.

Caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na poupança da Caixa, ele deve receber R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento, ainda segundo a Caixa, que faz comparações curiosas na nota de divulgação do prêmio: o dinheiro total permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária.

Como fazer apostas da Mega da Virada?

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica. Os jogos também podem ser feitos pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Os clientes do banco podem usar o internet banking.

Continua após a publicidade

Onde é divulgado o resultado da Mega da Virada?

De acordo com a Caixa, a maior parte do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Também contam os valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano. O resultado é divulgado ao vivo nas páginas do Facebook e do YouTube da instituição.