Médica da Marinha é baleada na cabeça dentro de hospital no Rio; seu estado é grave

Uma médica da Marinha foi baleada na cabeça na manhã desta terça, 10, dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, que fica dentro do Complexo do Lins, na Zona Norte. De acordo com a Marinha, o estado da oficial, capitã de Mar e Guerra e superintendente da Saúde da unidade, é grave. Ela foi atingida enquanto participava de uma cerimônia de formatura no auditório da Escola de Saúde da Marinha. A militar foi socorrida por colegas e levada ao centro cirúrgico.

No momento, ocorria na região uma operação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins de Vasconcelos, com troca de tiros nas proximidades do hospital. A PM informou que policiais foram atacados por criminosos na comunidade do Gambá. O policiamento foi reforçado na área.

Confira a nota da Marinha:

“A Marinha do Brasil (MB) informa que, durante uma Operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora no Complexo do Lins, nesta terça-feira (10), um projétil de arma de fogo alcançou o interior de um dos prédios do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias atingindo uma militar da MB. A militar está passando por procedimento cirúrgico e seu estado de saúde é grave. A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com os amigos e familiares da militar e informa que está prestando todo o apoio necessário para garantir a sua pronta recuperação.”

