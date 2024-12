Médica baleada dentro de Hospital Naval do Rio tem morte confirmada pela Marinha

A médica e capitão de mar e guerra Gisele Mendes de Souza e Mello, baleada na cabeça na manhã desta terça, 10, dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, teve a morte confirmada nesta tarde pela Marinha. Superintendente da saúde da unidade, que fica no Complexo do Lins, a oficial foi socorrida por colegas e chegou a passar por cirurgia. No momento em que foi atingida, a Polícia Militar fazia operação na região.

Em nota, a Marinha diz estar prestando apoio à família da militar. “A Marinha do Brasil lamenta informar a morte da capitão de mar e guerra médica Gisele Mendes de Souza e Mello, baleada no complexo do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), nesta terça-feira (10). A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza”. A oficial estava em estado grave, e sua morte foi confirmada às 16h32.

Marinha fará investigação

Gisele Mendes de Souza e Mello foi baleado enquanto participava de uma cerimônia de formatura no auditório da Escola de Saúde da Marinha. A região onde está localizado o hospital naval é marcada pela violência. O medo é uma constante entre pacientes e funcionários da unidade. Pela manhã, houve troca de tiros no conjunto de favelas durante ação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Lins de Vasconcelos.

A PM informou que policiais foram atacados por criminosos na comunidade do Gambá. O policiamento foi reforçado na área. “A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que a UPP Lins realiza na manhã desta terça-feira (10/12) uma operação nas Comunidades do Complexo do Lins. Quando na Comunidade do Gambá, os policiais foram atacados por criminosos. Posteriormente o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local”, afirmou a PM em nota.

Como a médica foi baleada dentro de uma unidade militar, a investigação caberá à Marinha. Peritos da Marinha estariam no local.

