Lula recebe alta após cinco dias de internação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 79 anos, recebeu alta hospitalar neste domingo, 15, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado. Na última terça-feira, 10, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça, causado por uma queda em casa no mês de outubro. Roberto Kalil, médico de Lula, afirmou que o petista deverá manter repouso relativo por 15 dias, mas poderá retomar suas atividades normalmente após esse período.

Após receber alta hospitalar, o presidente apareceu na coletiva de imprensa da equipe médica e disse ter ficado “assustado” e “preocupado” durante os dias que passou internado. Em depoimento emocionado, o petista afirmou ainda que “nunca pensa que vai morrer, mas tem medo”.

“Eu preciso ficar tranquilo uns 60 dias, mas posso trabalhar normal. Vou passar o Natal e o Ano Novo em casa e vou tentar obedecer de forma muito respeitosa às determinações dos médicos. Estou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas tenho medo. Então, eu preciso me cuidar”, afirmou o presidente. O petista agradeceu aos médicos, fez um relato do acidente no Alvorada e das dores de cabeça que sentiu antes de ser internado e disse que só se deu conta da gravidade da sua situação depois de passar por uma cirurgia delicada no começo da semana.

Na quinta-feira, 12, como parte do protocolo pós-cirúrgico, o presidente passou por um procedimento preventivo para evitar novo sangramento. Com a boa evolução, os cuidados intensivos foram reduzidos e Lula chegou a postar um vídeo caminhando pelo corredor do hospital ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale. Segundo os boletins médicos, ele permaneceu lúcido, orientado, alimentando-se bem e realizando caminhadas leves durante a internação.

A queda, que ocorreu em outubro, resultou em uma hemorragia intracraniana de aproximadamente três centímetros, diagnosticada após um exame de imagem feito em Brasília. Apesar de o impacto inicial ter sido na nuca, o hematoma formou-se nos lobos frontal e parietal do cérebro, devido ao movimento brusco do órgão na batida. O lobo frontal controla movimentos voluntários, linguagem e habilidades cognitivas, enquanto o lobo parietal integra sensações como toque e temperatura.

Agora, Lula deverá evitar esforço físico e estresse emocional, seguindo a recomendação médica de repouso. A previsão inicial era de alta apenas no início da próxima semana, mas a rápida recuperação permitiu antecipá-la. A primeira-dama, Janja, acompanhou o presidente durante todo o período de internação.

Publicidade