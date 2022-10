Lula provoca Neymar no Flow e cita dívida do jogador com o fisco

Lula foi questionado, na entrevista ao Flow, se tinha algum mágoa de ver Neymar apoiar Jair Bolsonaro nesta campanha. O petista primeiro correu da polêmica com o jogador da Seleção.

“Não. O Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para presidente”, disse Lula.

Na sequência, o petista provocou. “Ele deve estar com medo de que, se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou das dívidas de imposto de renda dele, aí que ele está com medo de mim”, disse Lula.

“Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da Receita Federal e não meu”, seguiu Lula.

O pai de Neymar de fato se reuniu com Bolsonaro para falar de seus problemas pessoais com o fisco. A dívida de 8 milhões de reais, no entanto, ainda está na Justiça.

