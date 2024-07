Lula faz pronunciamento em rede nacional de rádio e TV neste domingo, 28

O presidente Lula convocou rede nacional de rádio e TV para fazer um pronunciamento hoje, às 20h30. Lula pretende fazer um balanço de seus primeiros 18 meses de governo. VEJA confirmou com um dos ministros de Lula que o presidente já fez a convocação para seu pronunciamento em rede nacional.

Lula gravou pretende abordar vários temas que ele considera conquistas de seu governo, principalmente na área social e na economia. Esta é a quarta vez que Lula vai para a TV para fazer propaganda do que ele considera conquistas do governo.

Equipe do presidente comemora queda em indicadores

A equipe de Lula vê como uma das principais conquistas a queda na insegurança alimentar severa. Dados divulgados recentemente pela Organização das Nações Unidas (FAO) mostram avanços na segurança alimentar no Brasil. Dados do triênio 2021-2023 mostram uma redução significativa na insegurança alimentar no país: de 32,8% entre 2020 e 2022 para 18,4% entre 2021 e 2023, uma queda de quase 44%.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comemorou o avanço: “Os dados das Nações Unidas indicam que estamos no caminho certo”, afirmou Dias. “Tiramos 14,7 milhões de brasileiros e brasileiras dessa condição”, disse. A equipe do presidente também destaca a queda do índice de desemprego no país, uma das menores taxas dos últimos dez anos. A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) mostrou que no trimestre encerrado em abril o índice de desemprego ficou em 7,5%.

Lula e o PT tentam exaltar os feitos do governo no momento em que o país se prepara para outra eleição municipal, uma das mais disputadas da história. O PT já lançou sua lista de candidatos para as cidades com mais de 100 mil habitantes e as eventuais vitórias do governo podem ter uma influência no próximo pleito. Quase todas as pesquisas mostram que os eleitores estão muito preocupados com as áreas de segurança, saúde e educação.

Continua após a publicidade