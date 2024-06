Lula convoca estudantes a entrarem na política: ‘Assumam responsabilidade’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira, 11, da cerimônia de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), no Rio de Janeiro. Para uma plateia de adolescentes, o mandatário fez apelo por maior renovação política, com a participação ativa dos jovens, a quem pediu para que “assumam sua responsabilidade histórica”. E pregou contra o discurso ‘antipolítica’.

“Nunca diga que todo político é safado, é ladrão, que você não gosta de política. Porque todo cara que fala isso vai ser político. E todo cara que for político, vai ser o que ele pensa. Por que quero que vocês saibam? Porque quando a gente nega a política, quando a gente acha que ninguém presta — Eduardo Paes não presta, o Lula não presta, não sei quem não presta, o governador não presta, o deputado não presta…”, disse Lula, que completou.: “Sabe quem presta? Você! Então entre você na política, você é o futuro desse país! Não desistam, assumam a responsabilidade histórica de vocês!”.

Ao lado de ministros e do prefeito Eduardo Paes (PSD), o chefe do Planalto recebeu, junto à primeira-dama Janja da Silva, o título de Medalhista Honorário da OBMEP, pela criação do projeto em 2005. E valorizou, em seu discurso, a importância da oportunidade de estudo aos jovens, especialmente mais pobres.

“Há muita descrença sobre a tentativa de dar oportunidade às pessoas que têm menos condição. Todo mundo tem inteligência pra isso. Paulo Freire já dizia que se todas as crianças comerem, todas terão inteligência. Faltava oportunidade, abrir a porta e falar: entrem, a casa é sua”, disse o presidente.

Em fala breve, Paes celebrou o evento e destacou a presença de seu secretário municipal de Educação, o deputado federal Renan Ferreirinha (PSD). O parlamentar subiu ao palco com suas medalhas da OBMEP, conquistadas durante sua juventude na cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Em aceno ao presidente, o prefeito lembrou de sua iniciativa ao criar a OBMEP. Na ocasião, Lula teve a ajuda da matemática Sueli Druck, também presente na cerimônia, assim como os ministros Camilo Santana (Educação) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

No evento, foram entregues medalhas de ouro para 650 estudantes de todo o país, que tiveram o melhor desempenho na 18ª edição da OBMEP. Ao todo, foram mais 18,3 milhões de participantes: estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a OBMEP é a maior competição científica do país.

Lula e Paes

Aliado de primeira hora de Lula, o prefeito tem se encontrado frequentemente com o presidente. Na capital fluminense, as agendas em que os dois estiveram juntos foram intensificadas desde fevereiro deste ano.

Candidato à reeleição no pleito municipal deste ano, Paes ainda não definiu quem será o vice em sua chapa, posto que é alvo de cobiça do PT. A tentativa de ganhar a vaga foi assunto de um pedido feito pelo próprio presidente ao prefeito. Entre os nomes oferecidos pela sigo, estão o ex-secretário municipal Adilson Pires e André Ceciliano, que até então ocupava cargo no Ministério das Relações Institucionais.

Paes, no entanto, tem sinalizado que deve dar sua vice a alguém de seu círculo de maior confiança no estado: o favorito é o deputado federal Pedro Paulo, além de Eduardo Cavaliere e Guilherme Schleder, que faziam parte do secretariado da capital fluminense – todos do PSD, partido do mandatário.