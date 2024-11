Jovens são os que mais se demitem no Brasil

O número de pedidos de demissão no Brasil bateu recorde em 2024, segundo aponta uma nova pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foram registradas 6,5 milhões de resignações entre janeiro e setembro, um aumento significativo em relação aos dois anos anteriores. As demissões voluntárias são estimuladas pelo crescimento nos salários médios, o que torna o momento mais favorável para aqueles que buscam ascensão profissional ou a autonomia de empreender.

Esse fenômeno reflete, principalmente, uma mudança no comportamento de jovens, que representam 30% dos pedidos de demissão, especialmente na faixa etária de 18 a 24 anos. Muitos delesestão buscando novas oportunidades no mercado de trabalho, seja para mudar de carreira ou para seguir o caminho do empreendedorismo. Na comparação com 2023, há 15% a mais de jovens se demitindo este ano.