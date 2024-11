Janja fica em silêncio após resposta de Elon Musk sobre ofensa

Após xingar Elon Musk na noite deste sábado 16, mandando-o “se f****”, em evento do G20 Social e ter sido repreendida pelo presidente Lula, que disse que “não devemos xingar ninguém”, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, evitou falar sobre o assunto neste domingo 17.

Ao ser questionada sobre o assunto na porta do hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, onde está hospedada com o marido, ela simplesmente acenou e continuou andando, permanecendo em silêncio.

A polêmica começou durante uma palestra de Janja sobre o combate à desinformação no Cria G20. Em sua fala, um navio buzinou, atrapalhando seu discurso. “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive: fuck you, Elon Musk (em português, vá se f****, Elon Musk)”, disse a primeira-dama, ao lado do influenciador Felipe Neto.

Após o xingamento, o presidente Lula, marido de Janja, se manifestou. “Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém”, afirmou ele, no festival sobre a campanha da Aliança Global Contra a Fome, que acontece junto com os eventos do G20, no Rio.

Musk respondeu no “X”, compartilhando o vídeo de Janja com o xingamento, publicando emojis de risos e dizendo, em inglês: “Eles vão perder a próxima eleição“.