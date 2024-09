Investimento responsável da Cosan apoia a transição energética no Brasil

Com presença líder em setores essenciais para a economia do país, a Cosan se posiciona como uma “empresa que investe em empresas”, ancorando seu crescimento com foco na transição energética e no desenvolvimento sustentável do Brasil.

No seu portfólio estão empresas dos setores de energia, óleo e gás, agronegócio e mineração.

A Raízen é referência em distribuição de combustíveis nos postos com a marca Shell e no desenvolvimento e produção de açúcar, bioenergia, biocombustíveis e soluções renováveis para a transição energética; a Compass desenvolve infraestrutura para a distribuição de gás natural; a Rumo investe no transporte ferroviário com tecnologia e eficiência e conecta as regiões produtoras agrícolas brasileiras ao Porto de Santos; a Radar contribui para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro a partir da gestão eficiente de terras produtivas; a Moove produz e distribui os lubrificantes da marca Mobil; e a Vale produz minério de ferro de alto grau de pureza e metais base fundamentais para a transição energética.

As escolhas estratégicas de alocação de capital da Cosan, feitas ao longo dos anos, posicionaram a companhia como um dos principais conglomerados empresariais do Brasil, com resultados sólidos e constante crescimento.

Processo integrado

Em meio a um cenário mundial de desafios e incertezas, a tomada de decisão correta para alocação de capital engloba não apenas o retorno financeiro para o acionista, mas também novos critérios para um desenvolvimento mais sustentável, como explica Ana Luísa Perina, gerente executiva de relações com investidores e ESG da Cosan: “A premissa é o retorno financeiro para garantir nossa capacidade de investir e se perpetuar. Mas, além disso, olhamos a capacidade dos nossos investimentos em trazer soluções mais eficientes, viabilizar a transição energética e gerar impacto no desenvolvimento da sociedade”.

Ela destaca que a Cosan tem know-how de governança e execução para gerar ciclos de sucesso em setores muito diversos. O segredo desse sucesso pode ser resumido da seguinte maneira, segundo Ana Luísa: “É um processo integrado entre governança e disciplina na tomada de decisão, times de alta performance e olhar atento para a sustentabilidade, com uma visão forte de segurança e gestão de riscos, focados em retornos saudáveis e na capacidade de gerar valor em setores nos quais o Brasil tem uma vocação natural”.

Ana Luísa ainda exemplifica como a empresa construiu um guia para a gestão de temas materiais e para exercer uma influência construtiva e de impacto sobre o portfólio. “Temos um olhar transversal de materialidade da Cosan para todos os negócios, em temas como governança corporativa, mudanças climáticas, segurança das pessoas, diversidade e impacto social positivo”, ela afirma.

Governança e portfólio

Esse olhar transversal é fundamental para viabilizar a geração de retorno: a Cosan finalizou o exercício de 2023 com crescimento do Ebtida sob gestão¹, totalizando 32 bilhões de reais, e lucro líquido de 1,1 bilhão de reais. O desempenho está diretamente relacionado com a Visão ESG 2030, através da qual a Cosan executa um modelo de governança que estabelece diretrizes e objetivos que norteiam a performance ambiental, social e de governança das empresas do portfólio.

Também por meio desse guia, a empresa acompanha a evolução da maturidade em sustentabilidade de suas investidas, incorporando a discussão dos temas materiais para o portfólio na agenda do Comitê de Sustentabilidade, que assessora o Conselho de Administração.

Cientes dos desafios que o tema traz para a sociedade, as empresas do grupo têm se dedicado ao mapeamento e compreensão dos riscos climáticos aos quais estão expostas, reforçando a governança para o tema e acompanhando as ações de mitigação, além de incorporar os impactos no planejamento e estratégia para garantir a perenidade dos negócios.

Essa conjuntura permite a identificação de oportunidades de redução do impacto ambiental das investidas nos setores em que atuam, pois incentiva a substituição e o deslocamento gradual de combustíveis fósseis por meio da mistura com fontes renováveis e da oferta de produtos e soluções de baixo carbono.

Em síntese, com o reconhecido e consolidado modelo de gestão, uma governança robusta e o engajamento de mais de 55 000 colaboradores, a Cosan segue confiante de que continuará alcançando resultados sustentáveis, investindo de forma responsável e contribuindo para o desenvolvimento sustentável e econômico do país.

