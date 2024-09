Inmet Emite Alerta de Baixa Umidade para 15 Estados e o Distrito Federal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um alerta laranja de perigo devido à baixa umidade do ar em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. A situação afeta principalmente as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, além de partes do Sudeste e Sul do país.

O alerta abrange Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rondônia.

Nas áreas afetadas, a umidade relativa do ar pode cair para menos de 20%, muito abaixo dos 60% considerados ideais pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa condição aumenta significativamente o risco de incêndios florestais e pode causar problemas de saúde à população.

O Inmet recomenda que os residentes dessas áreas aumentem a ingestão de líquidos, evitem atividades físicas ao ar livre, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para a pele com mais frequência e umidifiquem os ambientes internos. As autoridades ressaltam a importância de seguir as orientações para proteger a saúde e prevenir incêndios durante esse período de clima extremamente seco.

Situação em Estados Específicos

Distrito Federal: A capital federal está sob alerta laranja, com umidade variando entre 12% e 20%. Há risco de desconforto nos olhos, boca e nariz, além de ressecamento da pele.

Minas Gerais: A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) alertou que as regiões do Triângulo, Noroeste, Oeste e Sul do estado serão as mais afetadas. As autoridades recomendam o uso de roupas leves e o consumo de frutas e verduras.

Mato Grosso do Sul: O estado enfrenta uma situação ainda mais crítica, com alertas que variam de amarelo a vermelho. A umidade do ar pode chegar a apenas 8% em algumas áreas. O governo estadual atribui a situação a uma onda de calor causada por uma massa de ar quente e seca.

(Com Agência Brasil)