Incêndio atinge prédio do histórico Mercado da Encruzilhada, em Recife

Um dos grandes centros históricos de comércio de Recife, o Mercado da Encruzilhada foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo, 3. De acordo com as primeiras informações, o fogo no prédio construído em 1924, na Zona Norte da capital pernambucana, começou por volta das 9h e se alastrou rapidamente. As labaredas e a fumaça podiam ser vistas de longe e vizinhos do local contaram ter ouvido vários estrondos. Pelo menos uma ala do centro comercial com 217 boxes foi danificada. Embora domingo seja um dia de grande movimento no local, não há informação de feridos.

O fogo no Mercado da Encruzilhada, que supera o tamanho do centro de comércio São José, o mais famoso de Recife, começou em uma sapataria e se espalhou pela área de alimentação. Na sequência, o telhado de uma peixaria veio abaixo. A prefeitura do Recife informou que a Defesa Civil aguarda a conclusão do trabalho dos bombeiros para avaliar a situação do prédio, que passou por uma grande reforma em 1998.

No incêndio, pelo menos dez boxes foram totalmente destruídos. Os danos poderiam ter sido menores, afirmam testemunhas, se o Corpo de Bombeiros tivesse chegado antes. Pessoas no entorno do mercado relataram que o número da corporação (193) não completava assim que começou o fogo. A corporação, por sua vez, alega que foi acionada às 9h30 e enviou dez viaturas para o local.

Continua após a publicidade