ICMBio publica edital de concurso com 350 vagas e salário de R$ 8,8 mil

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) divulgou o edital do seu novo concurso público. No total, são 350 vagas de Analista Administrativo e Analista Ambiental, em ambas as vagas o salário inicial é de R$ 8.817,72. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e são aceitos diplomas de nível superior de qualquer área de formação. No último concurso do instituto, realizado em 2021, foram um total de 33.217 inscritos e 171 vagas preenchidas em cargos de nível médio e superior.

– Confira aqui o edital do concurso.

Quando começam as inscrições do concurso do ICMBio?

As inscrições do concurso do ICMBio começam às 10 horas do dia 16 de dezembro e vão até as 18h do dia 3 de janeiro e deverão ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Qual a taxa de inscrição do concurso do ICMBio?

O valor que os interessados devem pagar na taxa de inscrição do concurso é de R$ 93 para o cargo de analista administrativo e de R$ 96 para o cargo de analista ambiental.

Quando serão realizadas as provas do concurso do ICMBio?

As provas objetivas e discursivas vão ser realizadas no dia 23 de fevereiro de 2025, em todas as capitais do país. A divulgação dos locais de prova será feita no dia 10 de fevereiro. O resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva vai sair no dia 26 de março.

Veja a distribuição de vagas por região:

Região Norte: 10 vagas para Analista Administrativo e 50 vagas para Analista Ambiental;

Região Nordeste: 10 vagas para Analista Administrativo e 25 para Analista Ambiental;

Região Centro-Oeste: 10 vagas para Analista Administrativo e 25 para Analista Ambiental;

Região Sudeste: 10 vagas para Analista Administrativo e 25 para Analista Ambiental;

Região Sul: 10 vagas para Analista Administrativo e 15 para Analista Ambiental;

Sede em Brasília (DF): 70 vagas para Analista Administrativo e 90 para Analista Ambiental.

