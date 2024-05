Guaíba atinge o maior nível já registrado após tempestades no RS

O Lago Guaíba, no Rio Grande do Sul, atingiu na noite desta sexta-feira, 3, a marca de 4,77 metros, a maior enchente da história, segundo a Defesa Civil de Porto Alegre. O recorde anterior era de um centímetro a menos, 4,76 metros, observada em 1941.

Nesta sexta, uma casa de bombas na Avenida Mauá transbordou e as águas do Guaíba invadiram as ruas da capital gaúcha, que foi esvaziado. A cidade de Porto Alegre conta com 23 casas de bombas, que são responsáveis por redirecionar as águas de volta ao lago. As instalações começaram a ser construídas após a enchente histórica de 1941.

Mais cedo, durante coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite (PSDB) fez um alerta para os moradores de Porto Alegre e região metropolitana, que podem ser atingidos nas próximas horas por causa da cheia do Lago Guaíba.

“Todos os sistemas de proteção estão sendo postos à prova por conta de um volume muito grande e persistente de água. Uma eventual ruptura pode causar uma onda, arrastando pessoas, ferindo, machucando e até colocando em risco a vida das pessoas”, disse.

A concessionária Fraport anunciou nesta sexta a suspensão dos pousos e decolagens por tempo indeterminado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por causa das chuvas.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza 39 mortes e 68 desaparecidos em decorrência das tempestades que atingem o estado. Os temporais já afetaram mais da metade dos municípios.