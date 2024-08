Governo notifica responsável por avião que caiu em Vinhedo

Ligada ao Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) divulgou neste domingo, 11, uma nota na qual informou que vai notificar a companhia responsável pelo avião que caiu e matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, a ampliar seus canais de comunicação com os parentes das vítimas da tragédia. O governo brasileiro notificará a empresa Voepass, antiga Passaredo, na segunda-feira, 12.

“De acordo com relatos, a empresa disponibilizou somente um canal de atendimento, que não foi suficiente para atender às solicitações daqueles que buscam informações. Diante desse quadro, a Senacon adotará essa e outras medidas necessárias para amenizar a dor dos familiares e amigos das vítimas”, diz o texto.

O secretário também endossou a cobrança. “Em períodos de crise, é essencial ampliar os canais de comunicação para garantir transparência e informações precisas”, afirmou. O órgão controlado por ele aproveitou a nota para manifestar solidariedade aos parentes das pessoas que morreram no acidente.

Ajuda internacional

Três representantes do Departamento de Investigação para a Segurança da Aviação Civil da França chegaram neste domingo ao local do acidente para ajudar na investigação sobre o que causou a queda do avião. A comitiva veio ao Brasil porque a aeronave que sofreu a queda foi fabricada na França.

Continua após a publicidade

Representantes do Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá também foram a Vinhedo, já que o motor do avião tem origem canadense. Os motores e a causa da aeronave vão se destinadas ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), braço da Força Aérea Brasileira (FAB).

O brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, informou que o órgão já conseguiu extrair todas as informações registradas nas duas caixas-pretas retiradas da aeronave.

Na noite de sábado, o Corpo de Bombeiros concluiu a retirada das 62 vítimas do local. Os corpos foram levados ao IML Central de São Paulo, que presta atendimento exclusivo às vítimas do acidente. Outras ocorrências estão sendo direcionadas para as unidades das zonas leste e oeste.