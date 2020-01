Fuvest: 2ª fase começa neste domingo com provas de português e redação

Começa neste domingo, 5, a segunda fase do vestibular da Fuvest, para preencher as 8.317 vagas para a Universidade de São Paulo (USP). Nessa primeira etapa serão aplicadas as provas de português e redação.

O exame começa às 13h e terá quatro horas de duração. Na segunda-feira, os cerca de 35 mil candidatos aprovados para a segunda fase farão as provas específicas, de acordo com a carreira escolhida. Nos dois dias, os portões serão abertos as 12h30 e fechados as 13h. A lista de aprovados para o vestibular da USP será divulgada no dia 24 de janeiro.

As provas da segunda fase têm caráter discursivo, com perguntas e respostas escritas. Nesta segunda fase, 3 mil treineiros também fazem o exame.

Para participar da prova, o candidato deve levar documento de identidade original com foto e caneta esferográfica azul. Celulares devem permanecer desligados e relógios e equipamentos eletrônicos, como calculadoras, são proibidos no local do exame.

(Com Agência Brasil)