Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, dá entrada em hospital com fortes dores

O atual prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD-MG), deu entrada em um hospital particular da cidade neste sábado, 23, depois de sentir fortes dores nas pernas. Noman foi diagnosticado com um pequeno linfoma não Hodgkin (LNH) no último mês de julho, quando iniciou o tratamento. Em outubro, durante campanha de reeleição à prefeitura, ele afirmou que havia sido liberado do tratamento pelos médicos.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o linfoma não Hodgkin possui mais de 20 tipos diferentes de câncer e se espalha de maneira não ordenada. A origem é nas células do sistema linfático. Não há informações se as fortes dores do atual prefeito de BH têm relação com o diagnóstico de quatro meses atrás.

Fuad Noman foi reeleito prefeito de Belo Horizonte depois de uma eleição em dois turnos na cidade. No primeiro, ele começou a campanha na quarta colocação nas pesquisas eleitorais e, depois de uma arrancada na reta final, conseguiu uma vaga no segundo turno com 26,54% dos votos válidos. No segundo turno, venceu o deputado estadual Bruno Engler (PL), com 53,73% dos votos válidos, depois de uma campanha marcada por várias intervenções da Justiça Eleitoral por causa de fake news. Fuad Noman tem 77 anos, é casado com Mônica Drummond, tem dois filhos e é avô de quatro netos.