Falso padre é detido no Rio após aplicar golpe de R$ 100 mil

Um homem que se apresentava como padre foi detido por policiais da 48ª Delegacia de Polícia de Seropédica, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, acusado de aplicar um golpe de mais de 100 mil reais em um casal. As vítimas, que recorreram ao falso sacerdote para anular o casamento da filha deles, desconfiaram da conduta de Luiz França de Lima por causa da demora para realizar o procedimento e acabaram comunicando a situação à polícia.

Natural de Pernambuco, Lima, de 25 anos, morou por dois anos na casa da família e pedia dinheiro para cobrir os custos de viagens e serviços para resolver as burocracias do processo de nulidade do casamento. Ele alegava ainda ser doutor em filosofia e dizia ter sido selecionado para lecionar em uma universidade federal do estado.

Além do crime de estelionato, o falso padre é acusado de ter furtado o celular de uma das vítimas. Lima foi indiciado também pelo crime de falsidade ideológica. Após ser detido, ele prestou depoimento e foi liberado. O Ministério Público ainda deve apresentar denúncia sobre o caso.