Falhas no sistema da Enel deixam cidades do Rio às escuras; Niterói vai processar empresa

Falhas no sistema da Enel na Região Metropolitana do Rio de Janeiro deixam desde terça-feira, 12, áreas das cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá às escuras. Em Niterói, nesta quarta, até a sede da prefeitura está sem atender a populaçãoi devido à falta de luz e internet. Na cidade, afirma a prefeitura, há hoje 32 escolas municipais sem condições de funcionar, além de uma unidade básica de saúde e um hospital. Dois restaurantes populares também estrão de portas fechadas por causa da crise de energia. Os problemas tiveram início na terça com um incêndio na subestação de Alcântara da Enel. Nesta quarta, a empresa – depois de afirmar que 87% dos clientes estavam com serviços normalizados – divulgou que uma ocorrência em uma linha de distribuição de alta tensão na madrugada voltou a afetar o fornecimento de energia nas três cidades.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), disse que acionu a Procuradoria-Geral do Município para entrar com nova ação contra a Enel. A primeira foi em janeiro deste ano. “Não é a primeira vez que isso acontece, nós já tivemos que entrar na Justiça uma vez contra a Enel. E agora teremos que fazer isso novamente. Determinei à Procuradoria do Município que entre com novo processo contra a empresa, porque na vez anterior exigimos que a empresa apresentasse plano de contingência. Ela apresentou plano de contingência que não consideramos ideal, e agora não está cumprindo nem mesmo com esse plano”, afirmou o prefeito nas redes sociais.

Falta de luz e de água

Em nota, a Enel informou nesta tarde que normalizou o fornecimento de energia para os clientes afetados pela ocorrência numa linha de alta tensão da distribuidora, que teria sido provocada pelas fortes chuvas com rajadas de vento e descargas atmosféricas no Rio de Janeiro. A empresa diz que técnicos seguem trabalhando nos reparos na subestação de Alcântara. O incêndio na subestação chegou a causar a interrupção da operação do Sistema Imunana-Laranjal, que abastece de água a região. A Cedae informou que a produção de água seria nornalizada nesta tarde. A concessionária Águas de Niterói divulgou que pelo menos um bairro de Niterói, Maria Paula, sofre com falta ´água, sendo que o abastecimento estava previsto para ser normalizado nas próximas horas. Os bairros do Barreto, Centro, Ilha da Conceição e partes do Fonseca e de Icaraí estão com fornecimento reduzido.

Em São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, a concessionária Águas do Rio, também responsável pelo abasteciemnto na Ilha de Paquetá, divulgou que o fornecimento de água nessas regiões será normalizado em até 72 horas após a produção no Sistema Imunana-Laranjal ser totalmente restabelecido.

