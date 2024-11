Equipe de Donald Trump quer construir acordo entre Ucrânia e Rússia

A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai discutir durante a transição com o governo do atual presidente, Joe Biden, a construção de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia. O anúncio foi feito neste domingo por Mike Waltz, que foi escolhido como assessor de Segurança da Casa Branca. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e todas as tentativas de acordo fracassaram.

Waltz falou sobre as tratativas de acordo em entrevista à Fox News. “O presidente Trump tem sido muito claro sobre a necessidade de pôr fim a este conflito. O que temos que discutir é quem vai estar ao redor da mesa, se é um acordo, um armistício, como conseguimos que ambas as partes se sentem ao redor da mesa e qual será o marco para um acordo”, disse Waltz. “Vamos trabalhar nisso com esta administração até janeiro e seguiremos depois”.

Acordo seria uma das primeiras iniciativas internacionais do governo Trump

Trump vai assumir o cargo de presidente dos EUA em 20 de janeiro próximo. O anúncio de um acordo entre Rússia e Ucrânia seria uma grande vitória do novo presidente dos EUA logo no início do mandato. O novo presidente dos Estados Unidos já escolheu a maior parte de seus auxiliares, o que depende de aprovação do Senado, mas nada impede que já comecem as tratativas com a equipe de Biden.

Waltz afirmou que os oponentes do presidente Trump se enganam quando pensam que as tratativas em torno de um acordo seria uma oportunidade para confrontar uma administração contra a outra. Ele afirmou que há uma preocupação da equipe de Donald Trump com a “escalada” do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Há uma preocupação na Europa quanto a intermediação do futuro governo Trump em torno das tratativas de um acordo entre Rússia e Ucrânia. Os auxiliares próximos do presidente eleito criticam a decisão do presidente Biden de permitir que a Ucrânia ataque os russos com mísseis de longo alcance fabricados pela indústria bélica norte-americana. Trump foi um dos críticos da ajuda do governo Biden ao governo de Volodimir Zelensky. Trump prometeu pôr fim à escalada da guerra, mas nunca detalhou qual era seu projeto.