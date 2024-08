Elon Musk diz que vai apresentar ‘lista de crimes’ do ministro Alexandre de Moraes

O bilionário sul-africano Elon Musk anunciou em sua rede X que a partir deste domingo, 1º, vai começar a publicar “a longa lista de crimes” do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, “juntamente com as leis brasileiras específicas que ele violou”. O empresário, no entanto, não apresentou nenhum indício da suposta “lista de crimes” do ministro.

A postagem de Musk é uma das últimas que ele fez em sua rede X, que foi suspensa no Brasil por ordem de Moraes, por supostamente violar as leis brasileiras. “Obviamente, ele não precisa cumprir as leis dos Estados Unidos, mas precisa cumprir as leis de seu próprio país”, escreveu Musk.

Dono de empresas como a fábrica carros elétricos Tesla, de lançamento de foguetes Space X, de centenas de satélites e da fabricante de componentes eletrônicos Starlink, o sul-africano acusa o ministro do STF de arbitrariedades. “Ele é um ditador, é uma fraude, não é a justiça”, escreveu Musk.

Migração

O post do milionário foi uma resposta a outra mensagem, do advogado Brendan Carr, que atua como membro da Comissão Federal de Comunicações dos EUA. “Sobre a ordem da justiça brasileira de Moraes de encerrar o X, o texto da sua decisão de 51 páginas é muito mais preocupante e abrangente do que as manchetes sugerem”, escreveu Carr.

A rede X foi suspensa no Brasil e a Anatel já avisou a todas as operadoras para desconectarem os acessos. Muitos internautas estão migrando para outras redes sociais, como Threads e Bluesky, onde postam seus protestos pela suspensão da rede X. Alguns internautas ficaram revoltados de perder contato com amigos. Outros reclamam que utilizavam a rede X para divulgar suas ideias e até seus produtos.

A plataforma de Elon Musk começou a sair do ar no Brasil à meia-noite deste sábado, 31, após ele ter se recusado a nomear um representante legal em solo brasileiro, como manda a legislação nacional. Musk também se recusou a pagar as multas impostas pelo STF por descumprimento de decisões judiciais.