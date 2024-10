Edital TRF-6: como se inscrever para concurso com salários de até R$ 13,9 mil

O edital do primeiro concurso público do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) foi divulgado nesta sexta-feira (11). As vagas fazem parte da formação de cadastro de reserva nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário e os salários variam entre R$8,5 e R$13,9 mil.

– Você pode conferir o edital aqui

As inscrições deverão ser feitas através do site do Cebraspe entre 18 de outubro e 8 de novembro de 2024. A taxa de inscrição pode ser paga até 3 de dezembro de 2024. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 19 de janeiro de 2025, em Belo Horizonte (MG). O valor da taxa de inscrição está fixado em R$80 para os cargos de técnico judiciário e R$ 120 para analistas.

Os aprovados estarão no cadastro de reserva do tribunal, podendo ser convocados em um período de quatro anos.

Saiba a remuneração de cada cargo:

Analista Judiciário: Remuneração inicial de R.994,78, com carga horária de 40 horas semanais. Para este cargo, é necessário ter diploma de curso superior e pós-graduação para determinadas especialidades.

Técnico Judiciário: Remuneração inicial de R$8.529,65, com carga horária de 40 horas semanais. Para esta vaga, é preciso ter concluído o ensino médio ou curso técnico na área específica, conforme o cargo.

Além disso, os servidores receberão:

Adicional de qualificação,

Gratificação de atividade judiciária,

Gratificação de atividade de segurança,

Gratificação de atividade externa,

Auxílio Alimentação e

Assistência pré-escolar.

Como fazer a inscrição para o concurso do TRF-6?

