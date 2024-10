Edital Correios 2024: regras de concurso para mais de 3 mil vagas são divulgadas

Os Correios divulgaram hoje, 9, os editais com as regras para concurso da estatal. Serão preenchidas 3.511 vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. Confira abaixo:

– Confira o edital de agente carteiro (nível médio)

– Confira o edital de analista de Correios (nível superior)

Os salários iniciais serão de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Para vagas de nível superior, as especialidades são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

A empresa não fazia um concurso público nacional desde 2011. A seleção vai preencher 3.099 vagas de nível médio (cargo agente de Correios) e 412 para nível superior (cargo analista de Correios).

Como fazer as inscrições para o concurso dos Correios?

As inscrições deverão ser feitas via internet, das 10h desta quinta (10) até às 23h de 28 de outubro. Os participantes da seleção devem acessar o no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – a banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 39,80 e, para o nível superior, de R$ 42. Candidatos que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem pedir isenção da taxa.

Quando serão as provas do concurso dos Correios?

As provas estão previstas para ocorrer no dia 15 de dezembro e serão aplicadas em em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, podendo incluir uma quantidade de até 306 localidades. O exame para o cargo de agente de Correios (nível médio) será objetiva, com questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e específicos. A avaliação para analista de Correios (nível superior) deve exigir, além da parte de múltipla escolha, uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas. O prazo de validade do concurso dos Correios será de um ano, contados a partir da data de homologação do resultado final – pode ser ser prorrogado pelo mesmo período.